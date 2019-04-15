الهلال يطيح بالأهلي ويصعد لنهائي كأس زايد للأندية

المصدر: د ب أ

تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي كأس زايد للأندية الابطال لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ومواطنه أهلي جدة 3 /2 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم الاثنين في إياب الدور قبل النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم الأهلي بهدف سجله التشيلي الدولي باولو دياز في الدقيقة 18.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال 1 /صفر ليتعادل الفريقان 1 /1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح الهلال.

ويلتقي الهلال في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين النجم الساحلي والمريخ السوداني حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق التونسي بهدف دون رد.

وسجل عمر السومة ونيكولاي ستانسيو ضربتي جزاء للأهلي فيما أهدر باولو دياز وحسين علي المقهوي ومهند عسيري ثلاث ضربات جزاء.

وأحرز محمد البريك وبافيتيمبي جوميز ونواف العابد ثلاث ضربات جزاء للهلال وأهدر كارلوس ادواردو ومحمد الشلهوب ضربتي جزاء.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب الأهلي وكاد نيكولا ستانسيو أن يتقدم بهدف في الدقيقة السادسة بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى مباشرة ولكن دفاع الهلال تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

وشن الأهلي هجمة أخرى خطيرة على مرمى الهلال انتهت بتسديدة قوية من دجانيني تافاريس ولكن عبد الله المعيوف حارس الهلال وقف له بالمرصاد.

وجاءت الدقيقة 18 لتشهد هدف التقدم للأهلي عبر تمريرة رائعة من سلمان المؤشر داخل منطقة الجزاء استقبلها باولو دياز برأسه إلى داخل الشباك.

وكاد دجانيني تافاريس أن يحرز الهدف الثاني للأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة متقنة من سلمان المؤشر قابلها بضربة رأس قوية ولكن المعيوف تصدى للكرة بثبات.

وكاد المعيوف أن يكلف الهلال الهدف الثاني بعدما فشل في الإمساك بتمريرة طولية من جانب لاعبي الأهلي لكنه عاد وأنقذ الموقف قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى.

ورد الهلال بفرصة خطيرة عبر ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها محمد كنو بشكل جيد ولكن محمد العويس حارس الأهلي تصدى له.

واهدر عمر السومة فرصة ذهبية للأهلي قبل 12 دقيقة من النهاية بعدما انفرد تماما بمرمى الهلال لكنه سدد في النهاية بغرابة شديدة خارج الشباك.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق التالية لينتهي اللقاء بتقدم الأهلي بهدف دون رد ويتم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها الهلال لصالحه.