مربع كأس الاتحاد الأفريقي عربي خالص

المصدر: د ب أ

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) بفوزه على غورماهيا الكيني 5 / 1 اليوم الأحد في إياب دور الثمانية من البطولة.

وسجل أهداف نهضة بركان كودجو لابا ومحمد عزيز وبكري الهلالي وإيسوفو دايو ويوسف السعيدي في الدقائق 21 و32 و37 و58 و86 على الترتيب، فيما سجل هدف جورماهيا لاورينس أوشينج جوما في الدقيقة 24.

وكان نهضة بركان تغلب على جورماهيا في مباراة الذهاب 2 / صفر ليصعد للدور قبل النهائي بمجموع المباراتين 7 / 1.

ومن المقرر أن يلتقي نهضة بركان مع الصفاقسي التونسي، الذي عبر نكانا الزامبي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2.

كما واصل الزمالك المصري مسيرته في البطولة نفسها بعدما انتزع فوزا صعبا 1 / صفر من ضيفه حسنية أغادير المغربي.

واستفاد الزمالك من تعادله بدون أهداف في مباراة الذهاب التي جرت الأحد الماضي بمدينة أغادير المغربية، ليقتنص بطاقة التأهل للمربع الذهبي في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وتقمص ابراهيم حسن دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 48.

وضرب الزمالك موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة، مع الفائز من مواجهة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

كان النجم فاز 3 / 1 في مباراة الذهاب التي جرت بملعبه في الأسبوع الماضي، فيما تأجل لقاء الإياب، الذي كان من المقرر أن يقام بالسودان، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في البلاد حاليا.