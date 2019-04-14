الوداد البيضاوي والترجي التونسي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

اكتسح الوداد البيضاوي المغربي ضيفه حوريا الغيني 5 /صفر السبت في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليتفوق الوداد 5 /صفر في مجموع اللقاءين ويصعد للمربع الذهبي.

وتقدم وليد الكرتي بهدفين للوداد في الدقيقتين 20 و30 ثم سجل عبد اللطيف نصير الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أحرز محمد ناهيري الهدف الرابع في الدقيقة 59 وتكفل رشيد حسني بالهدف الخامس في الدقيقة 85.

كما تأهل نادي الترجي التونسي حامل اللقب إلى المربع الذهبي للمسابقة نفسها، بفوزه على ضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري 3 /1 السبت.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الترجي 3 /2 ليتفوق الفريق التونسي بنتيجة 6 /3 في مجموع اللقاءين.

وتقدم سعد بقير بهدفين للترجي في الدقيقتين 23 و27 وسجل فرانك كوم الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وتكفل ديلان بهمبولا بتسجيل الهدف الوحيد للرياضي القسنطيني في الدقيقة 62.