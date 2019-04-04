بلوزداد يطيح بمتصدر الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

أهدر اتحاد الجزائر فرصة توسيع فارق الصدارة إلى 8 نقاط، بعدما خسر أمام ضيفه وجاره شباب بلوزداد 2 - 3، الأربعاء، ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الجزائري لكرة القدم.

تجمد رصيد اتحاد الجزائر عند 45 نقطة ليبقى متقدما بـ 5 نقاط على شبيبة القبائل (الوصيف)، بينما رفع بلوزداد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ12.

وسجل يوسف بشو، في الدقيقتين 17 و40، وأمير سعيود، من ركلة جزاء في الدقيقة 29، أهداف شباب بلوزداد، بينما وقع عبد الكريم زواري، وعبد الرحمن مزيان، هدفي اتحاد الجزائر في الدقيقتين 31 و59 على الترتيب.

وتختتم الجولة 25 اليوم الخميس، حيث يحل نادي بارادو صاحب المركز الثالث ضيفا على شباب أهلي برج بوعريريج صاحب المركز التاسع.