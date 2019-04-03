الأهلي المصري يعاقب حسين الشحات

المصدر: د ب أ

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري فرض غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق وذلك وفقا للائحة الفريق لما بدر منه أثناء استبداله أمس الثلاثاء في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الأهلي 2 / صفر في الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة لينتزع صدارة جدول المسابقة مؤقتا.

ويتواجد حسين الشحات ضمن قائمة الأهلي التي تسافر اليوم إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

واصطحب الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي 21 لاعبا في هذه الرحلة وهم محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات والتونسي علي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.