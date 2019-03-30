النصر يقتنص صدارة الدوري السعودي من الهلال

المصدر: د ب أ

انتزع النصر صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم(الدوري السعودي للمحترفين) بعد فوزه المثير على الهلال 3 / 2 اليوم الجمعة، في قمة مباريات المرحلة الخامسة والعشرين للدوري، والتي شهدت أيضا فوز الفيصلي على اتحاد جدة بالنتيجة ذاتها.

وتقدم النصر في الدقيقة 46 عن طريق هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، قبل أن يتعادل الهلال عن طريق علي البليهي في الدقيقة 53.

وعاد حمد الله ليسجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 76، لكن سالم الدوسري تلاعب بدفاع النصر وسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت محتسب بدلًا من الضائع للمباراة، سجل برونو أوفيني هدف الفوز للنصر.

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد طرد لاعبه محمد كنو الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

وصعد النصر إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام الهلال.

وفي مباراة ثانية، قلب الفيصلي تأخره إلى فوز على ضيفه الاتحاد 3 / 2.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق مدافعه المغربي مانويل دا كوستا،الذي استغل الضربة الركنية ليحول الكرة برأسه في الشباك، قبل أن يضيف مهاجم كاب فيردي جاري رودريجز الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعدما أنهى إنطلاقته الرائعة في منتصف الملعب بتسديدة أعلنت الهدف الثاني في شباك الفيصلي.

وقلص سلطان مندش النتيجة للفيصلي في الدقيقة 43، بعد أن استفاد من تمريرة زميله البرازيلي رودريجو كويتينيو ليودعها في شباك الاتحاد.

وفي الدقيقة 71 سجل حمدان الشمراني الهدف الثاني للفيصلي، لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد( فار)، للتأكد من صحة الهدف قبل أن يحتسبه.

وبينما اتجهت المباراة إلى التعادل، فاجأ المهاجم البرازيلي لويس جوستافو الجميع، بتسجيله الهدف الثالث للفيصلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، مستغلًا بطء دفاع الاتحاد ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 36 نقطة، ليصعد إلى المركز السادس، بفارق الأهداف أمام الوحدة صاحب نفس الرصيد في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.