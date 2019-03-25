الاتحاد السعودي يدعم سلمان آل خليفة للفوز بولاية ثالثة

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم "الاثنين" عن دعمه للشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة في الانتخابات الاسيوية المقررة في السادس من ابريل المقبل بكوالالمبور .

واكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي ان اطلاعه على البرنامج الانتخابي للأربع سنوات المقبلة للشيخ سلمان كان كافياً لإعلان مساندة السعودية له للفوز بولاية ثالثة 2019- 2023

واختتم البيان "يؤكد الاتحاد السعودي ثقته في ان يواصل الشيخ سلمان بن ابراهيم بعد فوزه بالانتخابات المقبلة عمله الدؤوب لأفاق بعيدة من النجاحات بما يسهم في تطويرها بمختلف الجوانب وبكافة الصعد ".

وكان الشيخ سلمان قد أعلن في اكتوبر 2018 خلال الكونجرس الاسيوي بكوالالمبور حصوله على اربعين رسالة تأييد لإعادة انتخابه لولاية ثالثة بعد ان فاز في انتخابات عام 2013 أمام يوسف السركال والتايلاندي وراوراي ماكودي قبل ان يواصل مسيرته بحصوله على التزكية عام 2015 .