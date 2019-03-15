متصدر الدوري الجزائري يقيل مدربه بعد خسارته ديربي العاصمة

المصدر: د ب أ

قالت مصادر إعلامية محلية أن نادي اتحاد الجزائر متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، أقال مديره الفني تيري فروجي، بعد خسارة ديربي الجزائر 2 / 3 أمام مولودية الجزائر الخميس، في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وأوضحت المصادر أن لمين كبير، وعزالدين رحيم؛ وهما مساعدا فروجي، سيقودان الفريق حتى نهاية الموسم.

يشار إلى أن فروجي، عين مدربا جديدا لاتحاد الجزائر في الصيف الماضي.

ومني اتحاد الجزائر بخسارته الثانية على التوالي، مما جعل طموحه في التتويج بلقب الدوري محل شك، خاصة بعدما تقلص فارق النقاط الذي يفصله عن شبيبة القبائل؛ أقرب ملاحقيه، إلى خمس نقاط.