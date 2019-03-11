بالفيديو.. فوز الزمالك برباعية وتأهل نهضة بركان إلى دور الـ 8 في كأس الكونفيدرالية

المصدر: د ب أ

انتزع فريق المصري صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، عقب فوزه الأحد على ضيفه جورماهيا الكيني 4 / صفر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة، والتي شهدت أيضا فوز بيترو أتلتيكو على نصر حسين داي 2 / صفر.

وسجل أهداف الزمالك محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما وفرجاني ساسي وعمر السعيد في الدقائق 12 و26 و84 و86 على الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد جورماهيا عند ست نقاط في قاع الترتيب.

وبهذا الفوز، ثأر الزمالك من خسارته 2 / 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا.

ويتعين على الزمالك الفوز بالمباراة المقبلة أمام مضيفه نصر حسين داي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ليعبر إلى الدور التالي بدون النظر لنتيجة المباراة الثانية التي ستجمع بين بيترو اتلتيكو وجورماهيا.

وفي المباراة الثانية، فاز بيرتو أتلتيكو الأنغولي على ضيفه نصر حسين داي الجزائري 2 / صفر .

وسجل هدفي بيترو بيترو أتلتيكو ريكاردو جوب ايستافو في الدقيقة 16 وتياجو ليما ليال من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

ورفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام نصر حسين داي الجزائري.

وكان نصر حسين داي فاز على بيترو أتلتيكو ذهابا 2 / 1.

وفي في المجموعة الأولى، تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى دور الثمانية ببطولة من المسابقة نفسها، عقب فوزه على أوثو دويو الكونغولي 3 / صفر الأحد، والتي شهدت أيضا تعادل الرجاء الرياضي المغربي مع ضيفه حسنة أغادير المغربي.

وسجل أهداف نهضة بركان لابا كودجو فودوه وسلمان ولد حاج وعبد الصمد المباركي في الدقائق السادسة و32 و50 على الترتيب.

ورفع نهضة بركان إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل إلى دور الثمانية فيما توقف رصيد أوثو دويو عند خمس نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الرجاء الرياضي المغربي مع ضيفه حسنية أغادير المغربي.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الرجاء رصيده إلى أربع نقاط في قاع الترتيب، لتتقلص فرصه بدرجة كبيرة نحو الصعود لدور الثمانية، فيما رفع حسنية أغادير رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.