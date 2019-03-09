الترجي التونسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

تأهل فريق الترجي التونسي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه اليوم الجمعة على ضيفه حوريا الغيني 2 / صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثاني، والتي شهدت أيضا تعادل أورلانو بيراتس الجنوب أفريقي مع ضيفه بلاتينيوم من زمبابوي 2/2.

وسجل هدفي الترجي حميد ماريوس أسوكو، لاعب حوريا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23 وفرانك كوم في الدقيقة 83.

ورفع الترجي، حامل اللقب، رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا للدور التالي، فيما توقف رصيد حوريا عند سبع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، حول أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بلاتينيوم من زمبابوي إلى تعادل 2/2.

وتقدم بلاتينيوم بهدفين نظيفين سجلهما نيفر تيجيري ورانسوم بافاري في الدقيقتين 27 و37، قبل أن يسجل أورلاندو بيراتس هدفين عن طريق ثيمبينكوسي لوتش وأوجوستين مولينجا في الدقيقتين 81 و87.

وأهدر نيفر تيجري لاعب بلاتينيوم ركلة جزاء في الدقيقة 19.

كما شهدت المباراة طرد كلفين مويو لاعب بلاتينيوم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع أورلاندو بيراتس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث كما رفع بلاتينيوم رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

ويلتقي الترجي في الجولة الأخيرة مع مضيفه بلاتينيوم، فيما يلعب أورلاندو بيراتس مع مضيفه حوريا الغيني.