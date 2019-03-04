حسين داي يعتلي صدارة المجموعة الـ 4 في الكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

ارتقى نصر حسين داي إلى صدارة المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه الثمين والصعب 1 / صفر على ضيفه جورماهيا الكيني الأحد في الجولة الرابعة بالمجموعة، التي شهدت فوز الزمالك المصري بالنتيجة ذاتها على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي.

وتصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه جورماهيا، فيما ارتقى الزمالك للمركز الثالث بخمس نقاط، وقبع بيترو أتلتيكو في مؤخرة الترتيب بأربع نقاط.

وتقمص عبدالرحمن اليوسفي دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف نصر حسين داي الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليمنح الفريق الجزائري انتصاره الثاني في المجموعة.

وفي العاصمة الأنغولية لواندا، ارتدى المحترف المغربي حميد أحداد ثوب الإجادة، عقب تسجيله هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 26.

وأعاد الزمالك البسمة إلى وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط، عقب خسارة الفريق 2 / 4 أمام جورماهيا في مستهل مبارياته بالمجموعة، قبل أن يتعادل على ملعبه 1 / 1 أمام نصر حسين داي وبيترو أتلتيكو في الجولتين الماضيتين.