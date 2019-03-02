شباب قسنطينة يهزم الإسماعيلي ويقترب من دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

اقترب شباب قسنطينة الجزائري خطوة كبيرة من بلوغ دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إثر فوزه المثير على ضيفه الإسماعيلي المصري 3 / 2، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بالمسابقة.

وانفرد شباب قسنطينة بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط متقدما بـ 3 نقاط عن مازيمبي الكونغولي. فيما توقف رصيد الاسماعيلي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وجاءت المباراة حافلة بالندية والإثارة، حيث تقدم عماد حمدي، للإسماعيلي في الدقيقة 13، قبل أن ينجح نصر الدين زعلاني، في تعديل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتقدم الإسماعيلي مجدداً في الدقيقة 50 بفضل لاعبه بينسون شيلونج. ونجح نسيم يطو، في تعديل النتيجة لشباب قسنطينة في الدقيقة 67، قبل أن يجهز المالي ديلان باهمبولا، على أحلام الإسماعيلي بتسجيله للهدف الثالث للفريق الجزائري في الدقيقة 81.

وبات قسنطينة بحاجة إلى نقطة واحدة لتحقيق تأهل تاريخي لدور الثمانية.