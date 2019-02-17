الزمالك يعزّز صدارته للدوري المصري بثنائية في إنبي

المصدر: د ب أ

واصل الزمالك التحليق في صدارة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على ضيفه إنبي اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الزمالك، الساعي لاستعادة لقب البطولة الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، إلى 51 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب مباراتين أكثر من الفريق الأبيض.

في المقابل، تجمد رصيد إنبي، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 21 نقطة ليظل في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط.

وافتتح المحترف المغربي خالد بوطيب التسجيل للزمالك في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله محمود عبدالمنعم (كهربا) الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأشعل (البديل) محمد بسيوني اللقاء من جديد، بتسجيله هدف تقليص الفارق لإنبي في الدقيقة 56، ليحاول الفريق البترولي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى.

بهذه النتيجة، صالح الزمالك جماهيره التي تعرضت لخيبة أمل كبيرة عقب تعادل الفريق المخيب 1 / 1 مع ضيفه نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء الماضي بدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، والذي صعب من موقفه في التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية عقب إخفاقه في تحقيق أي انتصار للمباراة الثانية على التوالي بمجموعته.