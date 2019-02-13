القوة الجوية والكويت يودعان دوري أبطال آسيا

المصدر: رويترز

ودع القوة الجوية العراقي والكويت الكويتي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد خسارتهما أمام باختاكور وزوب آهان على الترتيب في الدور الثاني للتصفيات أمس الثلاثاء.

وخسر القوة الجوية، بطل كأس الاتحاد الآسيوي في الأعوام الثلاثة الماضية، أمام باختاكور الأوزبكي 2-1 في طشقند بينما سقط الكويت بنتيجة 1-صفر أمام زوب آهان الإيراني بعد وقت إضافي في اصفهان.

وصمد القوة الجوية حتى الدقيقة 76 عندما افتتح جلال الدين مشاريبوف التسجيل للفريق الأوزبكي، قبل أن يضاعف مارات بيكمايف النتيجة لأصحاب الأرض مع تبقي ست دقائق على النهاية.

وقلص الفريق العراقي الفارق عن طريق البديل حمادي أحمد في الدقيقة 87، لكنه لم ينجح في مسعاه لإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة.

وأحرز المهاجم كريستيان أوساجوانا الهدف الوحيد لصالح زوب آهان، وصيف بطل آسيا عام 2010، في الدقيقة 110 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف مع الكويت، الذي هزم الوحدات الأردني 3-2 في الدور الأول للتصفيات الأسبوع الماضي، وسيعود الآن لكأس الاتحاد الآسيوي لينافس في المجموعة الثانية إلى جانب النجمة البحريني والاتحاد السوري والجزيرة الأردني.

وفي الدور الأخير لتصفيات دوري الأبطال الأسبوع المقبل، يلتقي النصر الإماراتي مع باختاكور ويلعب النصر السعودي ضد آيه.جي.إم.كيه ممثل أوزبكستان الآخر من أجل مكان في دور المجموعات.