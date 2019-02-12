الأفريقي التونسي ومازيمبي يتعادلان سلبياً في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الأفريقي التونسي بضيفه مازيمبي الكونغولي في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص السهلة التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وكان الأفريقي خسر في الجولة الماضية أمام مازيمبي صفر / 8.

ورفع الأفريقي رصيده إلى أربع نقاط، بعدما أضيفت له النقاط التي حققها عقب إعادة فريق الإسماعيلي المصري للبطولة، فيما رفع مازيمبي الكونغولي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) أعاد الإسماعيلي للبطولة، بعدما وافق على الالتماس المقدم، بعدما استبعده على خلفية أحداث الشغب التي رافقت مباراته مع الأفريقي.