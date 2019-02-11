الإسماعيلي المصري يعود لدوري أبطال افريقيا

المصدر: رويترز

قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الأحد استئناف النادي الإسماعيلي المصري ضد قرار استبعاده من منافسات الموسم الحالي لدوري الأبطال والموافقة على استئناف منافسات البطولة.

واستبعد الاتحاد القاري الإسماعيلي من البطولة بسبب شغب جماهيره أمام ضيفه الافريقي التونسي الشهر الماضي.

وألغى الحكم المباراة ضمن الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثالثة بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار وقوارير مياه على أرضية استاد الاسماعيلية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 84 قبل أن يتخذ الحكم قرارا بإلغائها.

وقبل إلغاء المباراة، كان الاسماعيلي متأخرا 2-1 رغم خوضه للقاء على أرضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو عشرة الاف متفرج سمحت لهم السلطات الامنية.