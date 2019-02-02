مصر تعد الجزائريين بتسهيل الحصول على تأشيرة حضور كأس أفريقيا

المصدر: د ب أ

وعد السفير المصري في الجزائر، أيمن مشرفة، الجماهير الجزائرية بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، لحضور نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019.

وقال مشرفة، في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى مقر مجموعة "كوندور" المتخصصة في الأجهزة الالكترونية بولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، إنه سيعمل على "تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للمشجعين الجزائريين من أجل مؤازرة منتخب بلادهم خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين".

وكشف مشرفة، عن أن السفارة المصرية استخرجت 41 ألف تأشيرة للسياح الجزائريين العام الماضي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، كان استقبل قبل أيام السفير المصري، وبحث معه عدة مواضيع منها سفر المشجعين الجزائريين إلى مصر، بحسب مصادر إعلامية.