الأهلي المصري يخطر اتحاد الكرة برفضه القاطع لأي مساس بجدول مبارياته بالدوري

المصدر: د ب أ

أخطر النادي الأهلي اتحاد كرة القدم المصري اليوم الجمعة بأنه يرفض بشكل قاطع إجراء أي تعديلات على مواعيد مبارياته المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

وذكر النادي في بيان نشره بموقعه الرسمي على الإنترنت "أرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة صباح اليوم يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقا لجدول المسابقة المعلن رسميا ومع نفس الأطراف دون تعديل ، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم ، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزاما بجدول المسابقة وتطبيقا لقواعد الاحتراف."

وأضاف الأهلي في بيانه "ذكر النادي في خطابه لاتحاد الكرة أنه التزم الصمت كثيرا طوال الفترة الماضية حيال الحديث الذي تردد في وسائل الإعلام للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات ، وأن هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب القومي قبل خوض البطولة الأفريقية التي ستقام في مصر في يونيو المقبل."

وأضاف "كما أن النادي الأهلي تحمل الكثير جراء ضغط مبارياته وخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة في وقت قصير، رغم أنه كان يقوم بمهمته الوطنية التي يتشرف بها دوما وهي تمثيل الكرة المصرية في أكبر بطولة قارية."