رئيسا "الفيفا" و"الكاف" يزوران الجزائر مارس المقبل

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري الاثنين أن جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، سيزوران الجزائر مطلع شهر مارس المقبل.

ونقل الموقع الاخباري الالكتروني "سبورتس نيوز ديزاد" عن الاذاعة الجزائرية قولها مساء الاثنين، إن انفانتينو، وأحمد أحمد سيزوران الجزائر معا مطلع شهر مارس.

وكشف مصدر في الاتحاد الافريقي لكرة القدم للإذاعة الجزائرية، أن انفانتينيو وأحمد أحمد، سيزوران مدينة تلمسان غربي الجزائر.

وأضاف المصدر أن رئيسي الفيفا والكاف، سيجتمعان بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري قبل مغادرتهما البلاد.