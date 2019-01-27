رسمياً.. تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا في مصر لهذا التاريخ

المصدر: د ب أ

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة من الاتحاد الأفريقي (كاف) تفيد بتأجيل بطولة الأمم الأفريقية، التي ستقام بمصر، لمدة أسبوع.

وقال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية، إنهم تلقوا موافقة من الاتحاد الأفريقي على تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 لمدة أسبوع واحد.

وكانت منتخبات دول شمال أفريقيا، قد تقدمت بطلب أمام الكاف بتأجيل انطلاق البطولة القارية لمدة أسبوع واحد فقط، بسبب تعارض فترة الاعداد للبطولة مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2019، في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو قبل أن يتم تأجيلها لمدة أسبوع لتنطلق يوم 22 يونيو المقبل.