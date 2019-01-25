الثلوج تؤجل قمة القاع بالدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

تسببت الثلوج المتساقطة على مدينة تاجنانت في تأجيل قمة القاع بالدوري الجزائري، التي كان يفترض أن تجمع بين دفاع تاجنانت وضيفه شباب بلوزداد المتذيل اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

وتم تأجيل المباراة إلى تاريخ سيحدد لاحقا.

وقال اليامين بوغرارة، المدير الفني لنادي دفاع تاجنانت، إنه كان يرغب في لعب المباراة، غير إن الظروف المناخية الصعبة جراء التساقط المتواصل للثلوج، حالت دون ذلك، لافتا أن سلامة اللاعبين أهم من كل شيء.

يشار إلى أن دفاع تاجنانت يحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل شباب بلوزداد الدوري بـ13 نقطة.