استبعاد الإسماعيلي المصري من دوري أبطال افريقيا بسبب شغب جماهيره

المصدر: رويترز

استبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء الاسماعيلي المصري من دوري الأبطال بسبب شغب جماهيره أمام ضيفه الافريقي التونسي يوم الجمعة الماضي.

وألغى الحكم المباراة ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار وقوارير مياه على أرضية استاد الاسماعيلية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 84 قبل أن يتخذ الحكم قرارا بإلغائها.

وقبل إلغاء المباراة كان الاسماعيلي متأخرا 2-1 في استمرار للنتائج المتراجعة محلياً وافريقياً للفريق رغم خوضه للقاء على أرضه ووسط جماهيره، التي بلغت نحو عشرة آلاف متفرج سمحت لهم السلطات الأمنية.