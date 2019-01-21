الرجاء والصفاقسي ونصر حسين داي إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

صعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه أفريكان ستارز الناميبي الأحد في إياب دور الـ32 الإضافي بالمسابقة القارية.

وكان الرجاء تعادل 1 / 1 في لقاء الذهاب الذي جرى بناميبيا الأسبوع الماضي، ليفوز 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ويظفر ببطاقة التأهل للدور المقبل، مواصلا حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في العام الماضي.

وارتدى بدر بانون ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما سجل هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة 57.

وواصل الصفاقسي التونسي مسيرته في البطولة، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه فايبرس الأوغندي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي.

وجاءت أهداف الفريق التونسي عن طريق علاءالدين المرزوقي وفراس شواط وكواكو إيليزي كواديو في الدقائق 9 و34 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبلغ نصر حسين داي الجزائري الدور ذاتها، بعدما تغلب 3 / 1 على ضيفه أهلي بنغازي الليبي.

افتتح عبد الرؤوف شويطر التسجيل للفريق الجزائري في الدقيقة 34، قبل أن يضيف أحمد قاسمي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 من ركلة جزاء و68.

في المقابل، سجل عمادالدين عزي لاعب الفريق الجزائري هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47، مسجلا الهدف الوحيد لأهلي بنغازي.

وحاول عدد من لاعبي أهلي بنغازي الاعتداء على الحكم في نهاية المباراة، لكن تدخل مسؤولي الفريق والشرطة حال دون ذلك.

في المقابل، تأهل أوتوهو ديو الكونغولي لدور المجموعات، رغم خسارته صفر / 2 أمام مضيفه كمبالا سيتي الأوغندي، حيث استفاد الفريق الكونغولي من فوزه ذهابا 3 / صفر، ليواصل مسيرته في المسابقة.

واقتنص جورماهيا الكيني بطاقة العبور لمرحلة المجموعات أيضا، بعدما انتزع تعادلا سلبيا بطعم الفوز من مضيفه نيو ستار دي دوالا الكاميروني، حيث سبق للفريق الكيني التغلب على منافسه 2 / 1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وتغلب إينوجو رينجرز النيجيري 2 / 1 على ضيفه بانتو ممثل ليسوتو، ليكرر تفوقه على منافسه بعدما فاز عليه بالنتيجة ذاتها في لقاء الذهاب الذي جرى في ماسيرو عاصمة ليسوتو.

ولحق أشانتي كوتوكو الغاني بركب المتأهلين إلى مرحلة المجموعات، بعد تغلبه 2 / 1 على ضيفه القطن الكاميروني، ليفوز 5 / 3 في مجموع المباراتين، لسابق فوز الفريق الغاني على منافسه 3 / 2 في لقاء الذهاب.