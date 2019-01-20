تأهل الزمالك والهلال السوداني إلى دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

تأهل فريق الزمالك المصري إلى دور الستة عشر (المجموعات) ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) عقب فوز على ضيفه اتحاد طنجة المغربي 3 / 1 السبت في إياب دور الـ32 الإضافي من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب يوم الأحد الماضي انتهت بالتعادل السلبي ليصعد الزمالك بمجموع المباراتين 3 / 1.

وتقدم الزمالك بهدف سجله إبراهيم حسن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل نعمان أعراب لاتحاد طنجة في الدقيقة 50 لكن فرحة الفريق المغربي لم تدم طويلا بعدما سجل عمر السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يسجل يوسف أوباما الهدف الثالث في الدقيقة 85.

كما تأهل أيضا فريق الهلال السوداني رغم خسارته أمام مضيفه موكورا سبور الرواندي صفر / 1، لكنه استفاد من فوزه ذهابا 3 / صفر ليصعد بمجموع المباراتين 3 / 1.

وتأهل أيضا بيترو أتلتيكو الأنجولي عقب فوزه ضيفه على الملعب المالي 2 / 1 اليوم، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1، ليصعد بمجموع المباراتين 3 / 2.

وودع النصر الليبي منافسات البطولة بعد خسارته أمام مضيفه ساليتاس من بوركينا فاسو 3 / 1.

وسجل أهداف ساليتاس كل من ديمانكل اليسي وسيدريك بادولو وإلياس سوادوجو في الدقائق 30 و33 و48 ، فيما سجل هدف النصر الوحيد أزوبويكي إجويكي في الدقيقة 75.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر 1 / صفر، ليصعد فريق ساليتاس فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2.