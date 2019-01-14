الهلال السوداني وحسنية أغادير المغربي يطرقان دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

اقترب فريق حسنية أغادير المغربي خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 الإضافي للمسابقة القارية.

وتقمص المهدي أوبيلا دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 71.

وأصبح يكفي حسنية أغادير التعادل بأية نتيجة في لقاء العودة، الذي سيقام بملعبه من أجل حجز مقعده في مرحلة المجموعات، فيما بات يتعين على الفريق الإثيوبي الفوز بفارق هدفين على الأقل لتفادي الخروج المبكر من المسابقة.

وعلى ملعب (ابن بطوطة)، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء اتحاد طنجة المغربي وضيفه الزمالك المصري.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أهدر لاعبوهما جميع الفرص التي سنحت لهم، ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء العودة الذي سيقام بمصر.

ويكفي اتحاد طنجة التعادل الإيجابي بأية نتيجة للظفر بورقة الترشح لمرحلة المجموعات، فيما ينبغي على الزمالك تحقيق الفوز إذا أراد تفادي الخروج المبكر من المسابقة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وانتزع النصر الليبي فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه ساليتاس البوركيني على ملعب (عثمان أحمد عثمان) بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويدين النصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ابراهيم محمد عجيل، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

ووضع الهلال السوداني قدما في مرحلة المجموعات بالبطولة عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه موكورا الرواندي.

وافتتح محمد مختار بشه التسجيل للفريق السوداني مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف جيوفاني مارانهاو الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وواصل بشه تألقه في المباراة بتسجيله الهدف الثالث للهلال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83، لينصب نفسه بطلا للقاء من دون منازع.

وحقق زيسكو يونايتد الزامبي فوزا ثمينا ومستحقا 3 / 1 على ضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، فيما انتزع جورماهيا الكيني فوزا صعبا 2 / 1 من ضيفه نيو ستار دي دوالا الكاميروني.

واقتنص إينوجو رينجرز النيجيري فوزا غاليا 2 / 1 على مضيفه بانتو بطل ليسوتو، ليصبح على مشارف التأهل لدور المجموعات، فيما تغلب أشانتي كوتوكو الغاني 3 / 2 على مضيفه القطن الكاميروني، وفاز أوتوهو دويو الكونغولي 3 / صفر على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي.