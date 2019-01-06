الأهلي المصري يطالب عبدالله السعيد وأهلي جدة بــ2 مليون دولار

المصدر: د ب أ

أرسلت إدارة النادي الأهلي المصري مذكرة، "الأحد"، لاتحاد الكرة المصري، تطلب تنفيذ بنود العقد المبرم بين النادي الأهلي المصري، وأهلي جدة السعودي، وعبد الله السعيد، المنتقل حديثًا إلى نادي بيراميدز، والتي تقضي بأحقية النادي الأهلي في الحصول على مبلغ مليوني دولار حال انتقال عبد الله السعيد من أهلي جدة إلى أي ناد داخل جمهورية مصر العربية.

وأكدت إدارة النادي المصري، في شكواها على أن بنود العقد الثلاثي واضحة، وتقضي بالتزام الطرفين الثاني والثالث "أهلي جدة وعبد الله السعيد" بمسؤوليتهما عن حقوق الطرف الأول "النادي الأهلي" المالية حال الانتقال لأي ناد.

وذكر الأهلي المصري في بيان رسمي أن ذلك جاء بعدما قام اتحاد الكره المصري بقيد اللاعب ضمن صفوف نادي بيراميدز، "الجمعة"، منتقلا من نادي أهلي جدة بدعوى أن اللاعب فسخ عقده بالتراضي.. وتصور البعض أن هذا الفسخ يحرم الأهلي من حقوقه، وهو عكس ما جاء في بنود العقد الثلاثي، والتي تؤكد على أحقية الأهلي في الحصول على مبلغ مليوني دولار، خاصة وأن البند التاسع من العقد ينص على أنه لا يجوز تعديل هذا الاتفاق بشكل جوهري أو ثانوي أو تغييره أو تحوير معالمه ما لم يوافق على ذلك جميع الأطراف.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تشكيل لجنة، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، وعضوية العامري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي الأدبية والقانونية والمالية في أزمة قيْد اللاعب عبد الله السعيد ضمن صفوف نادي بيراميدز.