غياب أحمد فتحي 6 أسابيع عن الملاعب

المصدر: د ب أ

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم الأحد، أن أحمد فتحي لاعب الفريق تعرض لمزق في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ستة أسابيع.

وأشار الأهلي عبر موقعه على الإنترنت إلى أن فتحي تعرض للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بالتعادل مع الداخلية 2 / 2 "السبت" ، والمؤجلة من المرحلة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح النادي أنه بعدما خضع اللاعب لأشعة ، أعلن طبيب الفريق أنه يعاني من مزق في العضلة الأمامية، وستشهد الفترة المقبلة بدء تنفيذه برنامج علاجي وتأهيلي.