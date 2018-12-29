الأهلي المصري يطلب ضم الشحات من العين

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الأهلي المصري اليوم السبت، أنه أرسل عرضا رسميا لنادي العين الإماراتي يطلب فيه ضم حسين الشحات لاعب خط وسط الفريق.

وذكر الأهلي، في بيان رسمي اليوم بموقعه على الإنترنت "إدارة التعاقدات قامت بإرسال عرض رسمي لنادي العين الإماراتي ؛ لضم اللاعب حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف النادي المصري أنه بانتظار الرد على العرض مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن "ما تردد عن تفاصيل مالية بخصوص ضم اللاعب كلام مغلوط".

ويأتي ذلك في إطار جهود الأهلي لتعزيز صفوفه بقوة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما خسر بطولة دوري أبطال أفريقيا وخروجه من بطولة الأندية العربية.

كما يسعى الأهلي من خلال تدعيم صفوفه لتقديم انطلاقة في الدوري المصري الممتاز وتعويض فارق النقاط الذي يتأخر به الأهلي عن الزمالك صاحب الصدارة.

ويحتل الأهلي المركز السابع في الدوري برصيد 23 نقطة حصدها خلال 11 مباراة، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك، صدارة المسابقة برصيد 35 نقطة حصدها خلال 14 مباراة.