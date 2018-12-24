3 فرق عربية تلحق بالمتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

صعد الأهلي المصري لدور الستة عشر (مرحلة المجموعات) لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، رغم هزيمته صفر / 1 أمام مضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه 2 / صفر في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب برج العرب في مدينة الاسكندرية، ليظفر بورقة الترشح للدور المقبل بفوزه 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وسجل ديدييه ليبري هدف جيما أبا جيفار الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليمنح الفريق الإثيوبي انتصاره الأول على الأهلي في تاريخ مواجهات الفريق الأحمر مع الأندية الإثيوبية بالمسابقات الأفريقية.

وظهر الأهلي بشكل متواضع خلال الشوط الأول، فيما حاول الاستفادة من المساحات الخالية في دفاع الفريق الإثيوبي الذي اندفع بعشوائية للهجوم في الشوط الثاني، ولكن محاولات الفريق المصري الهجومية باءت جميعها بالفشل بسبب رعونة لاعبيه.

وينتظر الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، الذي خسر اللقب الأفريقي في نهائي البطولة خلال النسختين الماضيتين، قرعة مرحلة المجموعات التي ستقام يوم الجمعة المقبل، فيما سينتقل جيما أبا جيفار للعب في دور الـ32 الإضافة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

وصعد الإفريقي التونسي للدور نفسه رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه الهلال السوداني.

وجاء تأهل الفريق التونسي، الذي توج باللقب العام 1991، بعد فوزه في لقاء الذهاب 3 / 1، لينتصر 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل حسين الجريف هدف الهلال الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وبلغ شبيبة الساورة الجزائري مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه اتحاد طنجة المغربي.

وكان الفريق الجزائري فاز ذهابا 2 / صفر، ليصعد للدور التالي بفوزه 2 / 1 في مجموع اللقاءين.

وأحرز عبدالكبير الوادي هدف اتحاد طنجة الوحيد في الدقيقة 47.

وفرط النصر الليبي في الظفر بورقة الترشح لدور المجموعات، بعدما خسر 2 / 6 أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني في مباراة مثيرة.

وأخفق الفريق الليبي في الاستفادة من فوزه 3 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، ليخسر 5 / 6 في مجموع لقائي الذهاب والعودة بغرابة شديدة.

ولحق فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية بركب المتأهلين لدور المجموعات، بفوزه 1 / صفر على بانتو بطل ليسوتو.

وجاء صعود فيتا كلوب، الذي خسر نهائي النسخة الماضية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام الرجاء البيضاوي المغربي مطلع الشهر الجاري، عن جدارة واستحقاق، بعدما سبق له أن فاز على بانتو ذهابا 4 / 1.

ويدين فيتا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه نجوندا موزيندا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18.

وتأهل سيمبا التنزاني لمرحلة المجموعات، إثر فوزه 3 / 1 على ضيفه نكانا الزامبي.

كانت مباراة الذهاب انتهت بانتصار نكانا 2 / 1، ليفوز الفريق التنزاني 4 / 3 في مجموع المباراتين.

وتقدم نكانا بهدف مباغت في الدقيقة 24 عن طريق ديجو أبانيني، فيما رد الفريق التنزاني بهدفين في الشوط الأول عن طريق جوناس جيرارد وميدي كاجيري في الدقيقتين 34 و45.

وفي الشوط الثاني، أحرز كلاتوس شاما هدف التأهل الثمين لسيمبا في الدقيقة 88.