الزمالك والصفاقسي وحسنية أغادير إلى الدور الـ32 (مكرر) من كأس الاتحاد الإفريقي

المصدر: د ب أ

صعد الصفاقسي التونسي لدور الـ 32 الإضافي (مكرر) لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه جرين بافالوز الزامبي في إياب دور الـ32 الأول للمسابقة القارية.

واستفاد الفريق التونسي من انتصاره ذهابا 4 / 1، ليقتنص ورقة الترشح للدور المقبل، بفوزه 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأحرز كريستوفر كاتونجو هدف الفريق الزامبي الوحيد في الدقيقة 83.

ويقام دور الـ32 الإضافي، المؤهل لمرحلة المجموعات في البطولة، بين الفرق المتأهلة من دور الـ32 الأول للكونفيدرالية، والفرق الخاسرة من دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، تأهل الزمالك المصري للدور ذاته، رغم خسارته صفر / 2 أمام مضيفه القطن التشادي.

وسجل يوسف أمانجا وأدادا محمت هدفي الفريق التشادي في الدقيقتين 88، والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان الفريق المصري فاز ذهابا 7 / صفر، ليحجز مقعده في دور الـ32 الإضافي، بفوزه 7 / 2 في مجموع اللقائين.

ولحق حسنية أغادير المغربي بركب المتأهلين لنفس الدور، رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه جينراسيون فوت السنغالي.

كان الفريق المغربي فاز ذهابا 2 / صفر، لينال بطاقة العبور للدور القادم، بفوزه 2 / 1 في مجموع المباراتين.

وسجل شيخ تيديان سابالي هدف الفريق السنغالي الوحيد في الدقيقة 66.

وودع فريق اتحاد بلعباس المسابقة مبكرا، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري.

كانت مباراة الذهاب التي جرت بالجزائر انتهت بالتعادل السلبي.

وتقمص برايت سيلاس دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدفي الفريق النيجيري في الدقيقتين السادسة و45.

كما خرج أهلي طرابلس الليبي من المسابقة بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه نيو ستار دي دوالا الكاميروني.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1 / 1 على ملعب الفريق الليبي، ليتأهل الفريق الكاميروني للدور التالي، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة المسابقة.