الهلال يهزم الأهلي برباعية في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

قلب فريق الهلال السعودي الطاولة على ضيفه الأهلي، وحول تأخره بهدف إلى فوز 4 / 3 خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة السابعة، وتعادل بافيتيمبي جوميز للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل ياسر الشهراني الهدف الثاني للهلال في الدقيقة47، وأضاف كارلوس إدواردو الهدف الثالث في الدقيقة 66 من ركلة جزاء قبل أن يختتم أندري كاريلو رباعية الهلال في الدقيقة 77، إلا أن عمر السومة سجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث له (هاتريك) ولفريقه في الدقيقة 85.

ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، محققاً انتصاره الحادي عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

فيما توقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الخامس متلقيا هزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث مباريات.

وبهذا الفوز، استطاع الهلال أن يصالح جماهيره بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام الحزم 1 / 2، فيما تلقى الأهلي هزيمته الثانية على التوالي، حيث كان قد خسر أمام الشباب بهدف دون مقابل في الجولة الماضية.