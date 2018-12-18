الترجي يحصد المركز الخامس بمونديال الأندية

المصدر: د ب أ

حصد فريق الترجي التونسي المركز الخامس في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالإمارات بعد فوزه على ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي 6 /5 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم الثلاثاء في مباراة تحديد المركز الخامس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم جايل ساندوفال بهدف لجوادالاخارا من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة وأدرك يوسف البلايلي التعادل للترجي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة والتي ابتسمت في النهاية لصالح الترجي.

وأنهى الترجي المباراة بتسعة لاعبين لطرد أنيس البدري في الدقيقة 78 و حسين الربيع في الوقت بدل الضائع.

ويشارك الترجي في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري.

أما جوادالاخارا فيشارك في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف.

وظهر جوادلاخارا في مونديال الأندية للمرة الأولى بينما هي المشاركة الثانية للترجي بعد تجربته في 2011.

واستهل الترجي مشواره في البطولة بالخسارة أمام العين الإماراتي صفر/ 3 كما خسر جوادالاخارا مباراته الأولى على يد كاشيما إنتلرز الياباني 2 /3.

