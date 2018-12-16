فوز بالجملة للأندية العربية في كأسي إفريقيا والبورسعيدي يشذّ عن القاعدة

المصدر: د ب أ

لقن فريق الزمالك المصري درسا قاسيا لضيفه القطن الكاميروني واكتسحه 7 /صفر السبت في ذهاب دور الـ32 الأول لبطولة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وبات الزمالك على أعتاب التأهل إلى دور الـ32 الثاني.

وافتتح محمود كهربا التسجيل للزمالك في الدقيقة 11 وبعد أربع دقائق فقط أضاف التونسي فرجاني ساسي الهدف الثاني.

وأحرز الكونغولي كابونجو كاسونجو الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 22 وبعد خمس دقائق سجل مصطفى فتحي الهدف الرابع ثم عاد كاسونجو وسجل الهدف الثاني له والخامس للزمالك في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أحرز مصطفى فتحي الهدف الثاني له والسادس للزمالك في الدقيقة 55 قبل أن يختتم عمر السعيد التسجيل في الدقيقة 81.

واستهل فريق المصري البورسعيدي مسيرته في البطولة بالخسارة أمام ضيفه ساليتاس البوركيني صفر/ 2 .

وتقدم سيدرك فادولو بهدف لساليتاس في الدقيقة 33 وأضاف إسماعيل كاريمبيري الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وفاز النجم الساحلي التونسي على ضيفه إستاد أبيدجان الإيفواري 3 /صفر.

وجاءت أهداف النجم بتوقيع كريم العواضي وماهر الحناشي وأحمد العكايشي في الدقائق 27 و31 و52.

وفاز الصفاقسي التونسي على جرين بوفالس الزامبي 4 /1.

وسجل علاء المرزوقي هدفين للصفاقسي وتكفل هاني عمامو وفراس شواط بالهدفين الأخرين.

وفاز نهضة بركان المغربي على الاتحاد الليبي 3 /صفر.

سجل ثلاثية نهضة بركان كل من آلان تراوري وحمادة لعشير والعميد محمد عزيز في الدقائق 45 و 74 و 80.

وفي باقي المباريات تعادل الأهلي طرابلس الليبي مع نيو ستار دي دوالا الكاميروني 1 /1 ونصر حسين داي الجزائري مع مضيفه جرين إيجليز الزامبي سلبيا، كما تعادل اتحاد بلعباس الجزائري مع إينوجو رينجرز النيجيري سلبيا وموتيما بيمبي الكونغولي مع سان بيدرو 1 /1 وكاريوبانجي شاركز الكينيي مع أشانتي كوتوكو الغاني سلبيا وفاز كمبالا سيتي الاوغندي على متيبا سوجار التنزاني 3 /صفرفوز .

وفي دوري أبطال افريقيا تغلب فريق الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه جراف دي داكار السنغالي 2 /صفر في ذهاب دور الـ32.

وتقدم ويليام جيبور بهدف للوداد ثم أضاف محمد الناهيري الهدف الثاني.

كما تغلب شبيبة الساورة الجزائري على ضيفه إتحاد طنجة المغربي 2 /صفر.

وتقدم أمين حامية بهدف لشبيبة الساورة في الدقيقة 69 ثم أضاف كوناتي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وفي مباريات أخرى فاز نكانا الزامبي على سيمبا التنزاني 2 /1 وتعادل اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي مع افريقيا ستارز الناميبي سلبيا.