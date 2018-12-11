ماذا قال ابراهيم حسن عن مفاوضات الأهلي المصري؟

المصدر: د ب أ

أكد إبراهيم حسن مدير الكره بنادي بيراميدز المصري أن ناديه السابق الأهلي لم يعرض عليه أو على توأمه حسام حسن تولي المسؤولية الفنية للفريق.

وقال ابراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين "لم يتحدث معنا أحد لتدريب الأهلي.. لكنه شرف لنا لو حدث في المستقبل فنحن أولاد النادي وتربينا بين جدرانه وحقنا وحق النادي أن يحدث ذلك الأمر، لكننا نحترم المكان الذي نعمل به، ولا أريد التحدث في الأمر لعدم إحراج بيراميدز أو الأهلي، لكن لو حدث في المستقبل وأن تلقينا العرض فلن نرفض، لا أحد يستطيع أن يرفض الأهلي".

وأضاف أن فريقه بيراميدز بصدد إبرام صفقتين أو ثلاث على أعلى مستوى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

