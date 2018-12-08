التعادل يحسم قمة ديربي الرياض

المصدر: د ب أ

أفلت النصر من الهزيمة أمام مضيفه الهلال، وحقق أمامه تعادلاً مثيراً 2 / 2 في مباراة ديربي الرياض ،التي جمعت بينهما اليوم "السبت" على ملعب استاد "جامعة الملك سعود" ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الهلال بهدفين سجلهما المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين الثالثة و18 ، ثم تعادل النصر بهدفين سجلهما جوليانو فيكتور دي باولا وعبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 73 و78 .

ورفع الهلال رصيده بذلك إلى 29 نقطة في صدارة الدوري السعودي ، وتتبقى له مباراة مؤجلة واحدة ، كما رفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني.

ولا يزال الهلال ، الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس ، الفريق الوحيد بالدوري السعودي الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في الموسم وقد حقق اليوم التعادل الثاني له في الموسم مقابل تسعة انتصارات.

وكان الهلال ، صاحب الضيافة، قد أعلن نفاد تذاكر المباراة وتخصيص عائداتها لعائلة لاعب الهلال الراحل سلطان البرقان.

وبدأت مظاهر الشغف والحماس وكذلك الأحداث قبل صافرة البداية ، حيث شهد الاستاد توافدا جماهيريا هائلا وردد مشجعو الفريقين الهتافات والأناشيد بحماس ، كما تقرر قبيل المباراة أن يغير فريق النصر طاقم اللعب بعد أن سجل الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا اعتراضه على التشابه بين قمصان لاعبي الفريقين.