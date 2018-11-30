الزمالك يودّع بطولة كأس زايد بالخسارة من الاتحاد السكندري

المصدر: د ب أ

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم عقب فوزه على الزمالك 4 / 3 بركلات الترجيح اليوم الجمعة في إياب دور الستة عشر بالبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الاتحاد بهدف نظيف سجله إيمانويل بناهيني في الدقيقة 84.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك 1 / صفر ليتعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/1 وليضطرا للعب ركلات الترجيح.

وسجل للاتحاد السكندري من ركلات الترجيح إيمانويل بناهيني ومحمود شعبان ونور السيد ومحمد ناصف، وأهدر محمد بازوكا وكريم الديب.

فيما سجل للزمالك فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفى فتحي، وأهدر محمود علاء وعبد الله جمعة وحمدي النقاز.