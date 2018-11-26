الرجاء يجتاز فيتا كلوب بثلاثية في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

المصدر: د ب أ

اقترب الرجاء البيضاوي المغربي خطوة عملاقة نحو التتويج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على ضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، في ذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية أمس الأحد.

وعجز الرجاء عن ترجمة الفرص التي سنحت له خلال الشوط الأول إلى أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، افتتح سفيان رحيمي التسجيل للفريق المغربي في الدقيقة 47، قبل أن يواصل التألق ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وتكفل محمود بنحليب بتسجيل الهدف الثالث للرجاء في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، تسبب فيها يانيك ليتومبو مدافع فيتا، الذي نال على إثرها البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وبات يكفي الرجاء الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية يوم الثاني من ديسمبر القادم للفوز بالبطولة التي نالها العام 2003، في حين أصبح يتعين على فيتا كلوب الفوز بفارق أربعة أهداف إذا أراد تحقيق حلم جماهيره بالحصول على الكأس.