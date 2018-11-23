الأهلي المصري يقيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون

المصدر: أ ف ب

أعلن النادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم ليل الخميس الجمعة، إقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في أعقاب إقصائه من بطولة الأندية العربية أمام الوصل الإماراتي.

وجاء في بيان مقتضب نشره النادي عبر موقعه الالكتروني "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال (المدرب البدني) مايكل ليندمان"، وتكليف "الكابتن سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال الكرة، وتكليف الكابتن محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين اتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول".

وأتت إقالة كارتيرون (48 عاما) في أعقاب إقصاء الأهلي من دور الـ 16 لبطولة الأندية العربية بتعادله مع مضيفه الوصل الإماراتي الخميس 1-1 (تعادل الفريقان 2-2 ذهابا في مصر).

كما تأتي الإقالة بعد نحو أسبوعين على خسارة النادي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم أمام الترجي التونسي (سقط إيابا في رادس 3-صفر، بعد تقدمه ذهابا على أرضه 3-1).

وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت في أعقاب الخسارة أمام الترجي، عزمها إجراء مراجعة لأداء الفريق بقيادة كارتيرون الذي تولى مهامه في يونيو الماضي خلفا للمدرب المصري حسام البدري.

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