الوصل يتعادل مع الأهلي ويتأهل للدور ربع النهائي في كأس زايد

المصدر: البيان الإلكتروني

ضاعف الوصل من معاناة ضيفه الأهلي المصري، بعدما أطاح به من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية)، عقب تعادله معه 1 / 1 اليوم الخميس في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

واستفاد الوصل من تعادله ذهابا 2 / 2 على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية المصرية، ليظفر ببطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر وليد سليمان بالتسجيل للأهلي في الدقيقة 58، قبل أن يتعادل أوه بان سوك للوصل في الدقيقة 81.

ويأتي هذا الوداع المبكر للأهلي من البطولة العربية بعد أقل من أسبوعين من إخفاقه في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إثر خسارته أمام الترجي التونسي في نهائي المسابقة.