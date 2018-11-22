الوصل يتعادل مع الأهلي ويتأهل للدور ربع النهائي في كأس زايد

ضاعف الوصل من معاناة ضيفه الأهلي المصري، بعدما أطاح به من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية)، عقب تعادله معه 1 / 1 اليوم الخميس في إياب دور الستة عشر للمسابقة.
واستفاد الوصل من تعادله ذهابا 2 / 2 على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية المصرية، ليظفر ببطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وبادر وليد سليمان بالتسجيل للأهلي في الدقيقة 58، قبل أن يتعادل أوه بان سوك للوصل في الدقيقة 81.
ويأتي هذا الوداع المبكر للأهلي من البطولة العربية بعد أقل من أسبوعين من إخفاقه في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إثر خسارته أمام الترجي التونسي في نهائي المسابقة.
هدف وليد سليمان الذي جاء عن طريق ركلة حرة نفذها بطريقة متميزة واضعاً #الأهلي في المقدمة في الدقيقة 58 @AlWaslSC@AlAhly#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الوصل_الأهلي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yUMDB1xvX5— البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨
#الوصل يدرك التعادل بكرة رأسية من "أوه بان سوك" بعد فرصة أصر لاعبو الوصل على وضعها في مرمى #الأهلي وجماهير #زعبيل تهز الملعب..@AlWaslSC@AlAhly#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الوصل_الأهلي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WI7aMcOAMk— البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨