المغرب يهزم الكاميرون بثنائية ويقترب من نهائيات أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

اقترب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم من التأهل إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في الكاميرون العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه الكاميروني 2 / صفر في الجولة الخامسة، قبل الأخيرة، من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات.

وسجل هدفي المنتخب المغربي حكيم زياش الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 54 والثاني في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة طرد كارل توكو إيكامبي لاعب المنتخب الكاميروني في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى عشر نقاط، وتوقف رصيد المنتخب الكاميروني عند ثماني نقاط في المركز الثاني.

ويمكن للمنتخب المغربي أن يتأهل للنهائيات غدا السبت في حال فشل منتخب مالاوي في الفوز على منتخب جزر القمر.

يذكر أن المنتخب الكاميرونى ضمن تأهله للبطولة بصفته منتخب البلد المنظم.