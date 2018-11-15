كارتيرون يعلن استمراره مع الأهلي المصري

المصدر: د ب أ

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون ،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، انه مستمر في عمله بالقلعة الحمراء ولن يرحل.

وقال كارتيرون ،عقب إجتماعه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، اليوم الخميس في تصريحات صحفية :" مستمر في عملي وأي تغييرات أو قرارات سيعلنها رئيس النادي".

وكان الخطيب عقد جلسه مع كارتيرون ومحمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة اليوم الخميس، لمناقشة التقارير التي تقدموا بها عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وفشل الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب خسارته أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة يوم الجمعة الماضي في إياب الدور قبل النهائي من البطولة علما بأنه فاز ذهابا 3/1.