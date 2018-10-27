القوة الجوية العراقي بطلاً لكأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثالثة على التوالي

المصدر: رويترز

توج القوة الجوية العراقي بكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية في البصرة 2-صفر على التين اسير من تركمانستان اليوم السبت.

وأصبح القوة الجوية أول فريق يتوج بلقب البطولة ثلاث مرات متتالية، بينما حصل الكويت الكويتي على ألقابه الثلاثة أعوام 2009 و2012 و2013.

افتتح حمادي أحمد التسجيل للقوة الجوية في الدقيقة 22 وضاعف ابراهيم بايش التقدم من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 57.

وأهدر التين أسير ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد أن سدد سليم نورمرادوف فوق العارضة، ليحافظ الفريق العراقي على تقدمه حتى النهاية وحصد اللقب بين جماهيره.