رسمياً الزمالك المصري يفسخ تعاقده مع الشركة الراعية

المصدر: د ب أ

أرسل نادى الزمالك المصري خطاباً رسمياً إلى محمد كامل، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب والممثل القانوني لشركة "بريزنتيشين" ، لإخطاره بفسخ التعاقد مع الشركة الحاصلة على حقوق الاستغلال الإعلاني الحصري للنادي .

وتضمن خطاب الزمالك، الأسباب التي على ضوئها قرر مجلس إدارة النادي اتخاذ القرار بفسخ التعاقد الذي تم يوم 8 أغسطس الماضي، حيث تمثلت هذه الأسباب في عدم التزامهم ببنود التعاقد بين الطرفين وتعمد الشركة الراعية للنادي المخالفة وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه النادي خلال الشهور الماضية.

وأوضح الخطاب المديونيات المتراكمة على الشركة الراعية، وعدم سداد المستحقات المالية واجبة الدفع خلال الشهور الماضية ، وعدم تنفيذ العديد من البنود المدرجة في العقد الموقع بين الطرفين في شهر أغسطس الماضي.

ونوه خطاب الزمالك، بأنه تم مخاطبة الشركة الراعية بشكل ودي أكثر من مرة لتنفيذ البنود المدرجة في العقد بين الطرفين لكن دون جدوي .

وأشار خطاب الزمالك ، أن العقد مع الشركة الراعية مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي.