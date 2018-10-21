عموري يجري أشعة على الركبة الثلاثاء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الفحص السريري الذي خضع له اليوم، عمر عبد الرحمن "عموري"، لاعب الفريق الأول بالنادي، أوضح احتياج اللاعب لإجراء أشعة على موضع إصابته في الركبة.

وأشار النادي إلى أنه تحدد بعد غدً الثلاثاء، موعداً لإجراء الأشعة، نظراً لوجود تورم في ركبة اللاعب يصعب معها إجراء الأشعة.

كان "عموري"، قد تعرض للإصابة في الركبة بعد 5 دقائق من مباراة الهلال والشباب أمس، في الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت لمصلحة الهلال بهدف وحيد، وكشف الفحص الأولى، عن تعرض اللاعب لقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.

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