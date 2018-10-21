تركي آل الشيخ يوجه بعلاج عموري في أفضل مستشفيات العالم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية المختصين في الهيئة بالتنسيق مع إدارة نادي الهلال؛ لعلاج اللاعب عمر عبدالرحمن بشكل عاجل في أفضل الأماكن في العالم.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر، "وجهت المختصين في هيئة الرياضة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال؛ لعلاج عموري بشكل عاجل في أفضل الأماكن في العالم، والله يشفيه، وبإذن الله يعود قريباً".

وكان عموري قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام الشباب أمس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكشفت الفحوصات الأولية إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي، ما يهدد مشاركته مع منتخبنا في كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات يناير المقبل.

 

 

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