بالفيديو.. "عموري" يصاب وقد لا يشارك في كأس آسيا 2019

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض عمر عبد الرحمن "عموري"، نجم منتخبنا الوطني الأول، لإصابة خطرة خلال مباراة فريقه الهلال أمام الشباب اليوم، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وبات مهدداً بالغياب عن "الأبيض" في البطولة الآسيوية المقبلة.

خرج "عموري" مصاباً خلال المباراة، وهو يبكي، بعد كرة مشتركة مع مدافع الشباب، بعد مرور 5 دقائق فقط من بداية المباراة.

وكشفت الفحوص الأولية إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي، ما يهدد مشاركة اللاعب مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019.