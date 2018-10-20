إيقاف رئيس الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين

المصدر: د ب أ

قررت الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية المصرية إيقاف رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين.

ووافقت الجمعية العمومية على اتخاذ هذه العقوبة نتيجة تجاوز رئيس نادي الزمالك ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء اللجنة الأولمبية.

كما اتخذت الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية، والتي أقيمت بمقر اللجنة في مدينة نصر، عددا من القرارات الهامة وهي :

اعتماد قرارات اللجنة بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور أي منافسات رياضية، بالإضافة إلي عدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه.

كما قررت الجمعية الموافقة على تحريك دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، تطالب بإسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك بسبب افتقاده لشرط حسن السيرة والسمعة.

وقررت الجمعية أيضا، مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتجاوزات التي ارتكبها رئيس نادي الزمالك مستغلا الحصانة البرلمانية.

فضلا عن مطالبة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك، تجاه ما يقوم به من تجاوزات في حق الرياضيين.