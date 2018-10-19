الإنتاج الحربي يتصدر الدوري المصري مؤقتاً

المصدر: د ب أ

اعتلى فريق الإنتاج الحربي صدارة الدوري المصري لكرة القدم "مؤقتا"، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه طلائع الجيش اليوم الخميس، في افتتاح المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز وادي دجلة 1 / صفر على مضيفه المقاولون العرب، فيما تعادل النجوم مع الجونة سلبيا.

وارتفع رصيد الإنتاج إلى 18 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الزمالك. ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات مؤجلة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن "مؤقتا" لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى اللاعبون في إضاعة الفرص، التي سنحت طوال تسعين دقيقة، والتي كان أبرزها إهدار أحمد سمير ركلة جزاء للطلائع في الدقيقة 86، تصدى لها عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج ببراعة.

وواصل وادي دجلة هروبه من مراكز المؤخرة، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على المقاولون العرب.

ويدين وادي دجلة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه السنعالي ابراهيما نداي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14، في الوقت الذي أخفق فيه أصحاب الأرض في محاولاتهم لادراك التعادل طوال الوقت المتبقي من المباراة، ليواصل "ذئاب الجبل" نتائجه الهزيلة، بعدما تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، وهي الثالثة على التوالي.

وبهذا الفوز،وهو الثاني لوادي دجلة في مبارياته الثلاث الأخيرة، رفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر "مؤقتا"، فيما تجمد رصيد المقاولون عند سبع نقاط في المركز السابع عشر، قبل الأخير، ويتبقى للفريق مباراتان مؤجلتان.