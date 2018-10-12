مصر تكتسح أي سواتيني برباعية في التصفيات الأفريقية

المصدر: د ب أ

اكتسح المنتخب المصري ضيفه منتخب أي سواتيني (سوازيلاند سابقا) 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد اي سواتيني عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وتقدم المنتخب المصري بهدف سجله أحمد المحمدي في الدقيقة السابعة، عندما لعبت ركلة ركنية من الجهة اليمنى لمسها مروان محسن برأسه من داخل منطقة الجزاء ليتابعها المحمدي بتسديدة إلى داخل المرمى.

وأضاف عمرو وردة الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة عندما انطلق المحمدي بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية قابلها وردة بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 30 سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث عندما لعبت تمريرة بينية رائعة لتريزيجيه داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الرابع عندما نفذ ركلة ركنية من الجهة اليمنى خدعت الجميع وعانقت الشباك.

وسجل منتخب اي سواتيني هدف الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق سابيلو جاميتزي، عندما ضغط على طارق حامد واستخلص منه الكرة وسددها من على حدود خط منتصف الملعب بعد أن لمح الحارس محمد الشناوي خارج مرماه لتسكن الكرة شباك المنتخب المصري.