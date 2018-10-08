صلاح مرشح للفوز بالكرة الذهبية

المصدر: د ب أ

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الاثنين ، عبر موقعها الرسمي عن أسماء 30 مرشحا لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم لعام 2018 .

وكشفت "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين على مرات منفصلة بواقع خمسة لاعبين في المرة الواحدة كنوع من التشويق حيث يتنافس عليها 30 لاعبا من جميع أنحاء العالم وفي مختلف الدوريات الأوروبية .

وبات محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي هو اللاعب العربي الوحيد في القائمة بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وفاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

كما قاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما بعد أن وصل بالفريق إلى نهائي النسخة الماضية من كأس الأمم الافريقية، ليكافئ على مسيرته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا.

وتواجد في قائمة أول اسماء تم الاعلان عنها كلا من البرازيلي اليسون بيكر حارس مرمي ليفربول الإنجليزى، و الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشسترسيتي الإنجليزى، والاوروجوياني ادينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل لاعبا ريال مدريد الإسباني .

وكشفت الموقع "فرانس فوتبول" عن خمس لاعبين آخرين وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والبرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول)، والاوروجوياني ديجو جودين (أتلتيكو مدريد الإسباني).

وبعدها بساعتين أعلنت "فرانس فوتبول"عن خمسة أسماء جديدة هي الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي الإنجليزى)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام الإنجليزي)، والإسباني ايسكو (ريال مدريد)، والبلجيكي ادين هازارد (تشيلسي)، والفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد).

ثم أعلنت "فرانس فوتبول" عن دفعة جديدة من الأسماء ضمت الحارس الفرنسي هوجو لوريس "توتنهام " والكرواتي ماريو ماندزوكيتش " يوفنتوس" والبرازيلي مارسيلو " ريال مدريد" والفرنسي كيليان مبابي " باريس سان جيرمان" والسنغالي ساديو ماني " ليفربول".

وتواصل الإعلان عن قوائم الأفضل من جانب "فرانس فوتبول" حيث كشفت عن خمسة أسماء جديدة وهم الكرواتي لوكا مودريتش" ريال مدريد" والحارس يان اوبلاك " اتلتيكو مدريد" والارجنتيني ليونيل ميسي" برشلونة" والفرنسي بول بوجبا " مانشستر يونايتد الأنجليزى" والبرازيلي نيمار دا سيلفا " باريس سان جيرمان".

اختتمت المجلة الفرنسية الإعلان عن قوائم المرشحين بالكشف عن خمسة لاعبين جدد هم المصري محمد صلاح " ليفربول" و الإسباني سيرخيو راموس،والفرنسي رافاييل فاران " ريال مدريد"،والأوروجوياني لويس سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش" برشلونة" .

واستحدثت مجلة "فرانس فوتبول" جائزتين هذا العام هما الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، و"جائزة كوبا" (نسبة الى النجم الفرنسي السابق ريمون كوبا) لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم عشرة أسماء وهم: " الإنجليزى الكسندر ارنولد ظهير ليفربول الإنجليزي والفرنسي حسام عوار لاعب نادي ليون الفرنسي والإيطالي جيان لويجي دوناروما حارس مرمى "ميلان الإيطالي" والياباني ريسوتو دوان لاعب "جرونينجين الهولندي" و الإيطالي باتريك كوتروني هداف "ميلان" وجاستن كلويفرت نجم "روما الإيطالي" والمالي أمامدو هايدارا لاعب "ريد بل سالزبورج النمساوي" والبرازيلي رودريجو لاعب "سانتوس البرازيلي "والأمريكي كريستيان بولسيتش نجم "بوروسيا دورتموند الألماني" و الفرنسي كليان مبابي نجم "باريس سان جيرمان".

فيما تتنافس 15 لاعبة علي جائزة الأفضل في العالم وهم لوسي برونزي لاعبة منتخب إنجلترا ونادى أولمبيك ليون الفرنسي ،بيرنيلي هاردير لاعبة منتخب الدنمارك وفريق فولفسبورج الألمانى ، وأدا هيجيربيرج لاعبة منتخب النرويج ونادى أولمبيك ليون الفرنسي ،وأماندين هنري لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون، وليندساي هوران لاعبة المنتخب الأمريكي ونادي بروتلاند الأمريكي و سام كير لاعبة منتخب استراليا ونادي شيكاغو الأمريكي ،وفران كيربي لاعبة منتخب إنجلترا وفريق تشيلسي الانجليزي ، وساكي كوماجاي لاعبة منتخب اليابان ونادي أولمبيك ليون ، ودزينفير ماروزان لاعبة منتخب ألمانيا ونادي أولمبيك ليون وأميل ماجري لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون مارتا لاعبة منتخب البرازيل ونادي أورلاند وليكي مارتينز لاعبة منتخب هولندا ونادي برشلونة الاسباني وميجان رابينوي لاعبة المنتخب الأمريكي وفريق سياتل رجين وفيندي رينارد لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون و كريستين سينكلاير لاعبة منتخب كندا وفريق بورتلاند.

وتمنح جائزة أفضل لاعب ولاعبة في العالم وفقا لثلاثة معايير وهي الأداء الفردي والجماعي للاعب خلال العام، وتصنيفه من خلال الموهبة واللعب النظيف، والسيرة الذاتية للاعب.

ويحق لكل مصوت من الصحفيين اختيار خمس لاعبين وكل لاعب منهم يحصل على نقاط كالتالي: ست نقاط، أربع نقاط، ثلاث نقاط، نقطين ، نقطة واحدة.

وتعد جائزة الكرة الذهبية صاحبة تاريخ كبير في عالم كرة القدم حيث توج بها لأول مرة الإنجليزي ستانلي ماتيوس وذلك في عام 1956 حيث كان لاعباً بصفوف نادي بلاكبول.

وكانت الجائزة داخل أوروبا تعرف بمسمى "أفضل لاعب أوروبي في العام" إلى أن تغير هذا المفهوم في عام 1995 عندما توج بالجائزة الليبيري جورج ويا نجم نادي ميلان الإيطالي في ذلك الوقت.

وكان الأسطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني هو أول لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات متتالية وكان ذلك خلال أعوام 1983 و 1984 و 1985 عندما كان لاعباً بصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي وحصل بعده كل من الهولندي يوهان كرويف لاعب نادي أياكس أمستردام السابق ومواطنه ماركو فان باستن اسطورة ميلان الإيطالي بالجائزة ثلاثة مرات أيضا.

وأصبح الظاهرة البرازيلي رونالدو أول لاعب من أمريكا اللاتينية يتوج بالجائزة في عام 1997 عندما كان لاعباً بنادي إنتر ميلان الايطالي.